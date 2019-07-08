https://static.news.ru/photo/903ed636-a179-11e9-a2b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Басманный суд продлил срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Он обвиняется в хищениях, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Продлить Калви меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на три месяца, до 13 октября, — сказала судья.

В ходе заседания адвокаты предлагали отпустить их подзащитного под залог в 5 млн рублей. Эту сумму готов предоставить фонд Baring Vostok.

Сам Калви также просил отпустил его под залог или избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Кроме того, выяснилось, что несколько недель назад Калви дал показания на 16 листах. До этого следствие располагало показаниями лишь Юсупова и Аветисяна, которые признаны пострадавшими.

В апреле суд по ходатайству следствия отпустил обвиняемого из-под стражи и заключил под домашний арест. Остальные фигуранты дела Baring Vostok находятся в СИЗО.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале. Следствие считает, что он участвовал в схеме похищения 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. руб.

Ранее News.ru разбирался, что стоит за домашним арестом для Калви.

.