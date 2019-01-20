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Диггеры проникли в резиденцию Путина, чтобы искупаться

Кирилл Каллиников/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Полиция задержала несколько человек, которые проникли на территорию резиденции президента Владимира Путина в Москве. По их словам, они намеревались искупаться на Крещение в реке Неглинке.

В общей сложности за проникновение на режимный объект на площади Революции были задержаны 15 человек. По данным «МК», это жители Москвы и Подмосковья, а также приезжие из Белгородской области и Белоруссии.

При этом все они рассказывали о том, что нашли некое объявление о купании в Неглинке в Крещенскую ночь. Но скорее всего, речь идёт о традиции диггеров купаться в коллекторе реки, сообщает «Медиазона». Недавно часть системы была перекрыта решетками, там появилась сигнализация.

«Правоохранительные органы, конечно, знали об этой традиции неформальных представителей молодёжи, поэтому в праздник Крещения выставили под землёй патрули и задержали нарушителей», — рассказал руководитель отдела подземных архитектурных исследований Всероссийского общества охраны памятников Даниил Давыдов.

О дальнейшей судьбе задержанных ничего не известно. Как правило, за такое нарушение составляют административный протокол по ч. 1 ст. 20.17 КоАП «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». 7 января, как сообщал News.ru, такие протоколы составили на диггеров, которые гуляли в подземном коллекторе рядом с Домом Правительства.


#москва #крещение #диггеры
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