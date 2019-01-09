Трёх диггеров задержали у Дома правительства в Москве

https://news.ru/storage/news/9a4dbfcd9a63964cc4e91b37c78da5d7/35e2178c-cb18-4e4c-9c85-77781bfbf66c_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Столичная полиция задержала трёх диггеров, которые нарушили пропускной режим охраняемого объекта. Молодые люди гуляли в подземном коллекторе, куда убрана речка Пресня, рядом с Домом правительства РФ.

Диггеры спустились в тоннель и гуляли вдоль реки Пресня. Рядом с Домом правительства они выбрались на поверхность, где их задержал патруль Росгвардии. Правонарушителям выписали протокол по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, это двое молодых людей — москвич и приезжий из Башкортостана, а также 26-летняя москвичка.

Ранее News.ru писал о том, что Росгвардия возьмёт под охрану первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» уже в этом году. Она расположена в акватории порта Певек на Чукотке. Об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов. Он заявил о возросшем объёме задач по охране объектов в арктической зоне.