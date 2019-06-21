https://static.news.ru/photo/659e8598-9409-11e9-b192-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Жирков Фото: vk.com/evgeniyzhirkov

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что задержанному главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову выдвинуто обвинение в получении крупной взятки в его бытность мэром Балашихи.

По её словам, в 2015 году, когда чиновник занимал должность главы города Балашихи, он получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство, передаёт « Интерфакс ».

Петренко добавила, что дома и в офисе у Жиркова были проведены обыски, в результате которых удалось изъять предметы и документы, имеющие отношение к делу.

Как ранее писал News.ru, уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в значительном размере возбуждено в отношении экс-заместителя начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Кочнева.