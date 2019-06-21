Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что задержанному главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову выдвинуто обвинение в получении крупной взятки в его бытность мэром Балашихи.
По её словам, в 2015 году, когда чиновник занимал должность главы города Балашихи, он получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство, передаёт «
Петренко добавила, что дома и в офисе у Жиркова были проведены обыски, в результате которых удалось изъять предметы и документы, имеющие отношение к делу.
Как ранее писал News.ru, уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в значительном размере возбуждено в отношении экс-заместителя начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Кочнева.