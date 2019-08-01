https://static.news.ru/photo/425a2bea-b467-11e9-b9a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Алчность чиновников является основной причиной коррупции в России. Об этом заявили большинство предпринимателей, опрошенных аналитиками Торгово-промышленной палаты страны.

О жадности взяточников сообщили 38% бизнесменов. Ещё 20,5% считают, что коррупцию поддерживают сложившиеся традиции, особенности культуры и менталитета, сообщает « Интерфакс ».

При этом больше трети опрошенных признались, что в их отрасли компании время от времени вынуждены делать чиновникам «подарки». 5% таким образом решают деловые вопросы всегда, 12% прибегают к денежному поощрению взяточников достаточно часто, 20% решаются на такой шаг время от времени.

Вместе с тем, 17% предпринимателей заверили, что никогда не совершают подобные противозаконные поступки.

Опрос проходил среди более чем 40 тысяч человек, половина из которых — собственники или руководители коммерческих организаций.

Ранее, как писал News.ru, в Верховном суде обнародовали статистику по делам коррупционной направленности. Оказалось, что сумма большей части взяток, за получение которых судят в России, не превышает 10 тысяч рублей.