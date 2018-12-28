Алкоголь сети «Красное & Белое» отправлен на экспертизу качества

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Качество алкоголя, реализуемого торговой сетью «Красное & Белое», проверят специалисты Росалкогольрегулирования (РАР).

По словам источника «Известий», в ходе прошедших на складах компании обысков были изъяты образцы алкоголя и направлены на экспертизу, результаты которой будут представлены примерно через месяц. Таким образом специалисты хотят выяснить, продаётся ли в алкомаркетах контрафактное и фальсифицированное спиртное.

Речь идёт в первую очередь о водке, которую подделать проще и безопаснее, чем любой другой алкоголь.

Если в ходе экспертизы будет доказано, что спиртное не соответствует ГОСТу, то дело о фальсификате передадут в суд.

«Образцы алкоголя изымали только на одном складе. Документально всё оформлено. Обыски на складах и в офисе завершены», — подтвердили информацию в компании «Красное & Белое».

При этом представитель торговой сети подчеркнул, что в ходе проверок и обысков ФСБ, ОМОНа, налоговой и сотрудников РАР факта хранения и реализации контрафактного алкоголя установлено не было.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) с 26 декабря проводят обыски на складах компании в Челябинске и Москве из-за подозрения в неуплате налогов и обороте контрафактной продукции. По другим данным, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о пропаже со склада Челябинского УМВД алкоголя, изъятого в качестве вещественных доказательств.

Ранее News.ru писал о том, что водители грузовиков, работающие в компании «Красное & Белое» в Челябинске, провели ночь на 25-градусном морозе из-за обысков на складах. На территорию компании автомобили не пропустили, поэтому водители были вынуждены ждать всю ночь за воротами. При этом сотрудники, которые должны были выйти в рейс минувшей ночью, не смогли покинуть территорию склада.