Акция памяти жертв обрушения дома началась в Челябинске

https://news.ru/storage/news/0aa7f721c0780218c5706e1fe95f244f/a59c6268-03dd-4c53-8614-6cff1967dcb3_850.jpg Магнитогорск/vk.com

Несколько десятков человек встали в очередь, чтобы возложить цветы к памятнику «Орлёнок» в Челябинске. Таким образом они выражают поддержку людям, чьи родственники и близкие погибли и пострадали при происшествии в Магнитогорске.

Фотографии и видео акции опубликованы в Instagram.

Мероприятие анонсировал губернатор Челябинской области, сообщалось ТАСС. Оно получило название «Магнитка, мы с тобой!».

Взрыв в Магнитогорске в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Тела 37 погибших уже опознаны.

Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Ведётся поиск ещё трёх человек, чья судьба не установлена. При этом, как ранее сообщал Nеws.ru, в МЧС допускают, что неучтённых жертв трагедии может оказаться больше, так как в момент происшествия в доме могли быть и другие люди, кроме тех, что там проживали.