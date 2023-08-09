В ПИКе рассказали о влиянии жилищных условий на ментальное здоровье Компания ПИК: у 60% людей растет удовлетворенность жизнью после переезда в новую квартиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У 60% людей растет удовлетворенность жизнью после переезда в новую квартиру, сообщили NEWS.ru в девелоперской компании ПИК по итогам опроса более 600 россиян. Примерно столько же людей начинают чаще проводить время дома и отмечают улучшение микроклимата в семье.

Переезд в новую квартиру позитивно влияет на психологическое состояние людей: у 60% людей улучшается общий уровень удовлетворенности жизнью, 66% отмечают улучшение климата в семье, 61% чаще проводят время дома, 59% чаще готовят и едят дома, 53% чаще приглашают гостей. У мужчин улучшаются отношения с соседями, у женщин появляются новые хобби, улучшается сон и отношения с детьми. Каждый третий новосел после переезда начинает чаще заниматься спортом, — сказано в исследовании.

Также аналитики выяснили, что удовлетворенность жильем на 37% определяется эстетикой квартиры (ремонт, вентиляция, инсоляция), на 19% — самим домом и двором (закрытая территория, безбарьерная среда, двор без машин), на 10% — инфраструктурой для взрослых и детей (площадки для игр и спорта, кафе и образовательные учреждения), на 8% — достаточностью пространства (можно принимать гостей, оборудовать рабочее место).

Крупные риелторские компании ранее направили правительству инициативу о введении компенсации 30% за аренду жилья семейным парам. Предполагается, что компенсировать траты можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога либо изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды.