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29 июля 2025 в 10:30

Технологии, меняющие жизнь: как Группа Аквилон формирует умные города

Проект «Аквилон SIGNAL‭» Проект «Аквилон SIGNAL‭» Фото: Пресс-служба Группы Аквилон Москва

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Согласно Стратегии развития строительной отрасли РФ перед девелоперами стоит задача внедрения энергоэффективных и экологичных технологий. В том числе вторичных ресурсов по утилизации отходов производства и потребления, использованию возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов.

Житель мегаполиса не согласен на стагнацию. В выборе недвижимости тоже — резиденты развиваются и повышают качество жизни. Их требования выходят за пределы наличия квартиры, они ценят глобальные вещи: благоустройство проектов в разрезе концепции города, разумное использование пространства, развитие инфраструктуры и инновации. Группа Аквилон как федеральный девелопер учитывает это в стратегии «Разумного девелопмента». Мы объединили все современные технологии в единую концепцию Э4: эргономичность, энергоэффективность, экологичность и экономия средств жителей. Это делает жизнь резидентов более комфортной, — отметил гендиректор Группы Аквилон Москва Дмитрий Рогатых.

Одной из ключевых разработок компании в рамках концепции «Разумного девелопмента» является технология Termo-S — система энергоэффективности зданий, включающая улучшенную теплоизоляцию стен, увеличенную толщину утеплителя кровли, двухкамерные стеклопакеты. В домах установлены индивидуальные тепловые пункты, автоматически регулирующие отопление в зависимости от погоды. Termo-S снижает теплопотери зданий до 40%. Квартира становится энергоэффективна, что экономит на оплате теплоснабжения.

Также Группа Аквилон применяет шумоизоляцию SOUNDSTOP: улучшенные межквартирные перегородки с прослойкой из звукоизоляционного материала, звукоизоляцию полов.

Инновация VENT-IN обеспечивает приток свежего воздуха без открытия окон. Клапаны оборудованы звукоизоляцией от уличного шума и фильтром для очистки воздуха, за счет чего создают улучшенный микроклимат дома.

Группа Аквилон использует свою разработку InHome. Базовый функционал включает умные счетчики с автоматизированным сбором показаний и доступом со смартфона, защиту от протечек и датчики дыма с оповещением, управление доступом в ЖК, умные приборы отопления. Жители могут активировать спецрежим, переводящий квартиру в энергосберегающее состояние.

Группа Аквилон внедряет передовые технологии в ЖК Москвы, Петербурга, Архангельска, Северодвинска и Иваново. За счет таких инноваций люди экономят и при покупке квартиры, и на коммунальных платежах, а технологии создают комфорт жилых пространств.

Реклама: ООО «Аквилон Истейт МС» 9721080545

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