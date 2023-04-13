«Гигантская выгода»: назван лучший вид досрочных платежей по ипотеке Финэксперт Волкова посоветовала уменьшать срок платежей для досрочного погашения ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым эффективным способом досрочного погашения ипотеки является уменьшение срока платежей, рассказала NEWS.ru финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она объяснила, что таким образом получается экономить на процентах.

Самым эффективным способом досрочного погашения является уменьшение срока платежей. Это гигантская выгода, экономия на процентах. Каждая дополнительно внесенная тысяча или 10 тысяч рублей экономит вам месяцы или даже годы, уменьшая срок и сумму переплат, — сказала Волкова.

Эксперт уточнила, что важно спланировать, какую сумму нужно будет вносить ежемесячно в целях досрочного погашения. По ее словам, человек может спокойно высвободить от 10 до 30% дохода без потери качества жизни и используя такие способы экономии, как карты с кешбэком, навыки торга и отслеживание акций в интернете. Она также предложила обратить внимание на использование всевозможных налоговых вычетов, субсидий и грантов.

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