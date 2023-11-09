«Зажечь огонь войны»: военэксперт о столкновении бойцов США и Сирии Военэксперт Матвийчук допустил военные действия между силами США и Сирии

Фото: Spc. Isaiah J Scott/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон хочет разжечь огонь новой войны в Сирии, чтобы оттянуть из региона силы России и некоторых арабских государств, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. При этом он напомнил, что американский вооруженный контингент незаконно находится на территории САР.

Военные США незаконно присутствуют на территории Сирии. И удары США по объектам Сирии являются серьезным нарушением международного права, об этом уже заявляли на заседании Совета Безопасности ООН. Но Америка эти заявления игнорирует, — сказал аналитик.

Матвийчук предположил, что сейчас американским военным в регионе противостоят силы, которые сотрудничают с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Военные столкновения, по его мнению, являются предупреждением о том, что американские войска должны уйти с сирийской территории.

С другой стороны, США все-таки пытаются зажечь огонь новой войны в Сирии. В частности, чтобы оттянуть какие-то силы России и арабских государств и отвлечь их от того конфликта, что сейчас пылает на Ближнем Востоке. Можно вполне ожидать эскалации этого конфликта. Негодование и так постоянно растет из-за провокационных действий США, — резюмировал Матвийчук.

Ранее стало известно, что сирийская армия и американские военнослужащие вступили в бой к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор, находящегося в 420 километрах от Дамаска. Стороны применили крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.