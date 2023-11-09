В Сирии начались бои между армией страны и военными США Al Mayadeen: на берегу Евфрата началась перестрелка между военными Сирии и США

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Сирийская армия и американские военнослужащие вступили в бой против друг друга к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор, что находится в 420 километрах от Дамаска, сообщил телеканал Al Mayadeen. Стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.

Конфликт начался в районе реки Евфрат после авиационного удара Вооруженных сил США по восточным районам Дейр-эз-Зора. На стороне американцев принимали участие курдские формирования «Сил демократической Сирии».

Сирийские вооруженные силы и местные ополченцы из племен ответили атакой на позиции противника на восточном берегу Евфрата после ракетной атаки на объект, который, предположительно, использовался Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним шиитскими группировками. В результате этой атаки погибли 10 человек.

Ранее стало известно, что атаке беспилотных летательных аппаратов подверглась военная база США, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. По имеющимся данным, на территории базы прогремели сильные взрывы.

Также сообщалось об ударе беспилотников по аэродрому Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке. Его используют американские силы, дислоцированные в Сирии. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака».