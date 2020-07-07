Ядерную программу Ирана не отбросит назад разрушение цеха в Натанзе

https://static.news.ru/photo/6d420bcc-c12a-11ea-8976-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago images/Xinhua/TASS

Эксперт ПИР-Центра по иранской ядерной программе Андрей Баклицкий заявил о том, что разрушение цеха по производству центрифуг нового поколения в Натанзе не отбросит назад ядерную программу страны.

С одной стороны, можно сказать, что это происшествие затормозит иранскую ядерную программу, но разговоры о том, что программа будет отброшена на пару месяцев назад, и даже на несколько лет — не более, чем спекуляции, — сообщает «Интерфакс».

По словам Баклицкого, ущерб для иранской ядерной программы есть, однако он незначительный. Также потеряно дорогостоящее оборудование и уничтожены высокоточные измерительные инструменты.

Новые центрифуги, если они будут запушены, конечно, ускорят процесс обогащения. Но они пока находятся в разных степенях тестирования и готовности. Но уже существующих центрифуг Ирану более, чем достаточно для наработки материала в случае, если бы было принято решение чтобы делать из него ядерную бомбу, — подытожил эксперт.

Ранее The New York Times со ссылкой на один из ближневосточных источников сообщил , что причиной пожара на предназначенном для производства центрифуг объекте в Натанзе была организованная израильтянами диверсия.

Как писал NEWS.ru, иранское руководство ожидает в ближайшее время новых диверсий. Совсем не исключено, что за кампанией, ответственность за которую формально несут члены якобы оппозиционной группировки «Гепарды Родины».