Американский авианосец «Джеральд Форд» и сопровождающая его ударная группа могут опоздать на нынешнее обострение арабо-израильского конфликта, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. По его словам, за те несколько дней, что авианосная ударная группа будет идти к берегам Израиля, конфликт может из горячей фазы перейти в фазу политических переговоров.
Помощь, которую может оказать Израилю американская авианосная группа, может банально опоздать. Пока «Джеральд Форд» идет к Израилю, а он будет идти несколько дней, может быть, даже больше недели, — за это время должны быть приняты какие-то решения и должно произойти изменение конфликта. ХАМАС не претендует на израильские земли, он выполнил политическую акцию и захватил заложников для обмена. И вполне возможно, что «Джеральд Форд» придет уже к переговорам, — предположил Гундаров.
Он напомнил, что пока неизвестно, какие условия выставит ХАМАС и как будут решаться политические моменты.
Даже заявления израильтян о том, что они категорически не приемлют переговоры с террористическими организациями, — это не более чем политические заявления, — добавил эксперт.
Ранее Пентагон принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд» из-за обострения конфликта. Приказ утвердил шеф Пентагона Ллойд Остин после консультаций с президентом США Джо Байденом.
Фото: Mc2 Jackson Adkins/Us Navy/Global Look Press
Суперавианосец класса «Форд» ВМС США «Джеральд Р. Форд» завершил первое развертывание
Фото: Andrew Vaughan/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире, прибывает в Галифакс
Фото: Petty Officer 2nd Class Nolan Pe/Keystone Press Agency/Global Look Press
Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца «Джеральд Р. Форд»
Фото: MC3 Jackson Adkins/Keystone Press Agency/Global Look Press
Авианосец «Джеральд Р. Форд» успешно завершает третье, и последнее запланированное взрывное мероприятие в рамках ударных испытаний
Фото: US Navy/via Global Look Press
Усовершенствованная ракета «Морской воробей» (ESSM) запускается с авианосца «Джеральд Р. Форд» во время квалификационных испытаний корабля боевых систем (CSSQT)
Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press
Американский атомный авианосец «Джеральд Р. Форд», посещающий Сплит
Фото: Petty Officer 2nd Class Nolan Pe/Keystone Press Agency/Global Look Press
Авианосная ударная группа
Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Авианосная ударная группа «Джеральда Р. Форда» плывет в строю с кораблями НАТО во время комплексного плавания в рамках «Удара Нептуна»
Фото: MC2 Nolan Pennington/Keystone Press Agency/Global Look Press
Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца USS Gerald R. Ford
Фото: US Navy/via Global Look Press
Super Hornet, прикрепленный к «Золотым воинам» 87-й ударной истребительной эскадрильи (VFA) приземляется на борт авианосца «Джеральд Р. Форд»