Военный моряк дал прогноз о влиянии авианосца США на конфликт в Израиле Военэксперт Гундаров: конфликт в Израиле может кончиться до прибытия корабля США

Фото: Andrej Tarfila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский авианосец «Джеральд Форд»

Американский авианосец «Джеральд Форд» и сопровождающая его ударная группа могут опоздать на нынешнее обострение арабо-израильского конфликта, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. По его словам, за те несколько дней, что авианосная ударная группа будет идти к берегам Израиля, конфликт может из горячей фазы перейти в фазу политических переговоров.

Помощь, которую может оказать Израилю американская авианосная группа, может банально опоздать. Пока «Джеральд Форд» идет к Израилю, а он будет идти несколько дней, может быть, даже больше недели, — за это время должны быть приняты какие-то решения и должно произойти изменение конфликта. ХАМАС не претендует на израильские земли, он выполнил политическую акцию и захватил заложников для обмена. И вполне возможно, что «Джеральд Форд» придет уже к переговорам, — предположил Гундаров.

Он напомнил, что пока неизвестно, какие условия выставит ХАМАС и как будут решаться политические моменты.

Даже заявления израильтян о том, что они категорически не приемлют переговоры с террористическими организациями, — это не более чем политические заявления, — добавил эксперт.

Ранее Пентагон принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд» из-за обострения конфликта. Приказ утвердил шеф Пентагона Ллойд Остин после консультаций с президентом США Джо Байденом.