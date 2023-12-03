Военкор Поддубный увидел в ударах Израиля по Дамаску знак для России Поддубный предположил, что РФ имеет право атаковать Польшу по примеру Израиля

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль уже второй раз за последние два месяца наносит удар по шиитскому кварталу Дамаска, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Журналист предположил, что если Тель-Авив, игнорируя международное право и государственный суверенитет, может свободно наносить удары соседним странам, то, возможно, Россия имеет право легитимно открыть огонь по военным объектам на территории Польши или стран Прибалтики.

Тель — Авив абсолютно спокойно использует силу для ударов по соседним странам даже при одном подозрении, что на территории этих государств есть группы с недружественными намерениями по отношению к еврейскому государству. И плевать на международное право и государственный суверенитет. Значит ли это, что Россия может легитимно бить по военным объектам на территории Польши или стран Прибалтики? Объекты там киевский режим использует для подготовки террористов, которые совершают атаки на гражданские объекты в России, — подчеркнул военкор.

Ранее Поддубный заявил, что Израиль использовал перемирие в конфликте с палестинским движением ХАМАС, чтобы «перекурить и оправиться». Поэтому, считает журналист, нет ничего удивительного в том, что израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Израиль сам себя загнал в ситуацию, которая просто не предусматривает деэскалацию, поэтому палестинский народ ждут новые испытания — куда более трагичные, чем все то, что было до перемирия, резюмировал военкор.