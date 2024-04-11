Военэксперт раскрыл самый страшный сценарий конфликта Ирана и Израиля Военэксперт Матвийчук: Иран и Израиль могут развязать ядерную войну

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Конфликт Израиля и Ирана способен перерасти в обмен ядерными ударами, допустил военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru. Он предположил, что обе страны обладают соответствующими боеголовками, но официально ни подтверждают, ни опровергают наличие у них подобных технологий.

Самый страшный сценарий ирано-израильского конфликта — применение обеими сторонами ядерного оружия. Если до этого дойдет, весь Ближний Восток погрузится в пучину хаоса. Ни Израиль, ни Иран никогда не подтверждали, но и не опровергали наличия у них ядерных боеголовок, но могут ими обладать, — считает Матвийчук.

Ранее Bloomberg заявил, что Иран силовым путем ответит на атаку израильских ВВС по посольству страны в сирийском Дамаске. Газета утверждает, что военная операция Ирана неизбежна, а целями могут стать военные и правительственные объекты, удар будет нанесен с территории Ливана.

До этого российский МИД обратился к гражданам с призывом воздержаться от поездок в ближневосточные страны. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, обстановка в зоне палестино-израильского конфликта остается нестабильной.

Также стало известно о масштабном ударе авиации Израиля по целям в районе города Рафах, расположенного в южной части сектора Газа. По данным СМИ, под обстрел попали погранпереход и разрушенный аэропорт имени Ясира Арафата.