Израиль обрушил авиацию на юг сектора Газа Jerusalem Post: военная авиация Израиля нанесла удары в районе Рафаха

Фото: Omar Ishaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военная авиация Израиля нанесла серию ударов в районе города Рафах на юге сектора Газа, пишет Jerusalem Post. По информации журналистов, обстрелу подверглись «погранпереход» и «разрушенный аэропорт» имени Ясира Арафата.

ВВС Израиля нанесли удары по различным целям в районе Рафаха в секторе Газа в среду вечером, — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников World Central Kitchen погибли при атаке Армии обороны Израиля в секторе Газа. Их машины с фирменным логотипом подбили в «деконфликтной зоне». В двух бронированных и одном обычном автомобиле были выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, имеющие двойное гражданство США, Канады и Палестины.

До этого телеканал Al Jazeera передавал, что не менее семи палестинцев погибли и многие были ранены в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по населенному пункту Рафах, расположенному в секторе Газа на границе с Египтом. По данным СМИ, израильская армия также провела рейд в лагере беженцев Эш-Шабура и около одной из больниц.

Кроме этого, глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на XIX саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале заявил, что израильские военные разрушили более 70% зданий в ходе операции в секторе Газа. Атаки ЦАХАЛ продолжаются уже свыше 100 дней.