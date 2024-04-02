Семь человек погибли в бронемашинах после доставки гумпомощи в Газу Семь сотрудников World Central Kitchen погибли при авиаударе в Газе

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семь сотрудников World Central Kitchen (WCK) погибли при атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, подтвердила гуманитарная организация. Их машины с фирменным логотипом подбили в «деконфликтной зоне».

В WCK уточнили, что сотрудников организации атаковали в Дейр-эль-Балахе, по пути из склада, куда они доставили более 100 тонн гуманитарной помощи. В двух бронированных машинах и одном обычном автомобиле были выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, имеющие двойное гражданство США, Канады и Палестины.

Гендиректор WCK Эрин Гор назвал авиаудар «непростительным». После гибели своих сотрудников организация решила приостановить свою деятельность в Газе.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Дж. Даниэль Хагари в видеообращении заявил, что выразил основателю WCK соболезнования. Он заверил, что армия проведет расследование.

До этого в результате ударов израильских ВВС по окрестностям Дамаска в Сирии пострадали два мирных жителя. Атака велась с Голанских высот, а средства ПВО участвовали в отражении налета.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия на территории сектора Газа нужно заканчивать. Он осудил Израиль за нежелание прекращать конфликт и призвал власти страны быть осторожными, поскольку они рискуют потерять «большую часть мира».