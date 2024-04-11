Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок на Ближний Восток

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МИД РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в ближневосточные страны, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Отмечается, что обстановка в зоне палестино-израильского конфликта остается нестабильной. При этом стабильно безопасно в Иордании, перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства «представляется в настоящее время маловероятным».

Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости, — порекомендовала Захарова.

В четверг, 11 апреля, стало известно, что военная авиация Израиля нанесла серию ударов в районе города Рафах на юге сектора Газа. Обстрелу подверглись «погранпереход» и «разрушенный аэропорт» имени Ясира Арафата.

До этого Армия обороны Израиля подбила в «деконфликтной зоне» в секторе Газа машины World Central Kitchen. В двух бронированных и одном обычном автомобиле были выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, имеющие двойное гражданство США, Канады и Палестины. Погибло семь сотрудников организации.