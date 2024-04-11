Военэксперт раскрыл, какое оружие Иран припас для удара по Израилю Военэксперт Матвийчук: Иран сделал запас дальнобойных ракет для удара по Израилю

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что Иран припас для возможного удара по Израилю крылатые и баллистические ракеты с дальностью полета 1500–2000 км. Он не исключил, что Тегеран также применит беспилотники «Шахед».

От Тегерана до Иерусалима — по прямой 1500 км. Скорее всего, Тегеран применит крылатые ракеты «Мескат», заявленная дальность которых — до 2000 км. Кроме того, у Ирана есть баллистические ракеты «Шахаб» и «Санджил», летящие так же на 1500–2000 км. Также у Ирана есть «Шахеды», — считает Матвийчук.

Ранее Bloomberg заявил, что Иран силовым путем ответит на атаку израильских ВВС по посольству страны в сирийском Дамаске. Газета утверждает, что военная операция Ирана неизбежна, а целями могут стать военные и правительственные объекты, удар будет нанесен с территории Ливана.

До этого российский МИД обратился к гражданам с призывом воздержаться от поездок в ближневосточные страны. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, обстановка в зоне палестино-израильского конфликта остается нестабильной.

Также ранее стало известно о масштабном ударе авиации Израиля по целям в в районе города Рафах, расположенного в южной части сектора Газа. По данным СМИ, под обстрел попали погранпереход и разрушенный аэропорт имени Ясира Арафата.