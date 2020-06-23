Главный муфтий Сирии Ахмед Бадреддин Хассун оказался в немилости у официального Дамаска. Такой вывод делают арабские наблюдатели, анализируя частоту появления богослова в проправительственных СМИ. Как оказалось, любивший публичность муфтий буквально испарился из поля зрения. На этом фоне в сирийской прессе появились данные о преследовании членов его семьи силами безопасности.

Хассун не появлялся на важных официальных мероприятиях в течение последних нескольких месяцев, обращает внимание ливанское издание Al-Modon. Это вызвало вопросы как у лоялистских, так и у оппозиционных кругов в Сирии. Так, многие торжества, характерные для графика верховного муфтия, за последние месяцы были им просто проигнорированы. На этом фоне в СМИ появились данные , что священнослужитель и его сын Мильхам оказались задержаны силовыми ведомствами Арабской Республики по обвинению в отмывании денег. Даже утверждалось, что Мильхам планировал побег из Сирии: якобы он пытался выйти на своих европейских знакомых с целью разыскать девушку с гражданством ЕС, на которой он мог бы жениться и получить вид на жительство в одной из стран европейского объединения. По этой информации, сын верховного муфтия имеет действующий вид на жительство на Украине, однако, судя по всему, идея нахождения в этой стране его не слишком устроила.

В российских агентствах имя Хассуна, как удалось выяснить NEWS.ru, последний раз упоминалось весной — в связи с открытием восстановленной мечети в провинции Сувейда на юге Сирии. По этим данным, верховный муфтий лично присутствовал на церемонии открытия объекта. Кроме того, Al-Modon утверждает, что он посещал с визитом родной район Алеппо — Якид аль-Адас, в котором его сопровождали представители проиранских военизированных формирований. Как утверждают наблюдатели, поездка была совершена для того, чтобы прорвать информационную изоляцию, наложенную на верховного муфтия президентским дворцом. По одной из версий, которую приводят арабские СМИ, Хассун мог поплатиться за близость к попавшему под давление кузену сирийского лидера Рами Махлуфу, который за считанные месяцы был вынужден расстаться со значительными активами — в пользу пропрезидентских структур.

Подтвердить правдивость этих версий крайне сложно. Доподлинно известно лишь то, что отсутствие Хассуна в публичном пространстве в последнее время компенсируется более широким упоминанием министра по делам вакуфов Сирии Мухаммада Сайида и людей из его окружения, которые представляют различные провинции Арабской Республики, наиболее важными из которых являются Алеппо и Дамаск. Подобной ситуации вокруг министра предшествовал законодательный сдвиг, усиливший его позиции. Это президентский указ № 16, который предоставил министерству религиозных фондов более широкие полномочия, позволившие создать ряд официальных департаментов и учреждений, и который сделал должность верховного муфтия почётной, но символической.

Наблюдатели обращают внимание на то, что на протяжении всего гражданского конфликта в Сирии Хассун оправдывал все — даже абсолютно спорные — действия баасистского правительства, однако теперь у верховного муфтия Сирии больше нет ничего, что он мог бы предложить президентскому дворцу. Его миссия закончилась, и присутствие на этой должности больше не соответствует нынешнему развитию событий, говорят эксперты. Вполне вероятно, что в скором времени пост верховного муфтия займёт кто-то другой, более «умеренный», что важно в преддверии президентских выборов-2021.