В Сирии заявили, что ВС США перевезли боевиков ИГ в Дейр-эз-Зор

https://static.news.ru/photo/f929ca6e-79ba-11eb-acea-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army's /flickr.com

Служащие Вооружённых сил США перевезли со своей базы в сирийской провинции Хасеке десятерых боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Местные источники сообщили, что 10 террористов ИГИЛ были транспортированы на двух вертолётах американских оккупационных сил с незаконной базы Аш-Шаддади на юге провинции Хасака в направлении Дейр-эз-Зора, — говорится в сообщении.

Агентство напомнило, что в середине января американцы перевезли группу террористов из тюрьмы Гувейран в Хасаке на одну из баз недалеко от границ Сирии, Ирака и Иордании. Тогда речь шла о группе более чем из 70 членов террористической организации.

Эти действия, утверждает агентство, свидетельствуют о том, что США используют террористов для своих целей в Сирии. В частности, они занимаются подготовкой боевиков на базах на территории республики.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Сирии потребовали от Совета Безопасности ООН срочно принять меры, чтобы остановить нападения Соединённых Штатов на сирийские земли.

Согласно заявлению сирийского Министерства иностранных дел, Дамаск направил письмо на имя генерального секретаря и председателя Совета Безопасности ООН. В нём говорится, что удары Военно-воздушных сил США в провинции Дейр-эз-Зор являются «неприкрытой агрессией и эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами».