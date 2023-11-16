В Палестине призвали подготовить план по созданию независимого государства Премьер Палестины Штайе призвал составить план создания независимого государства

Фото: Cristobal Basaure Araya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пора формировать конкретный план по прекращению израильской оккупации и созданию независимого палестинского государства, передает Al Hadath слова премьер-министра Палестины Мухаммеда Штайе. Политик подчеркнул, что сейчас для единства палестинского народа как раз есть «историческая возможность».

Все требуют решения палестино-израильского конфликта путем создания двух государств, и мы призываем к составлению конкретного графика прекращения [израильской оккупации] и создания палестинского государства, — заявил премьер-министр.

Также он указал на то, что израильские власти не смогли добиться ни одной из своих целей во время агрессии против палестинского сектора Газа, где велась «систематическая война еще до 7 октября», то есть до атаки ХАМАС на Израиль и начала резкой эскалации напряженности в секторе. Тель-Авив «стремился разрушить саму идею решения палестинской проблемы путем создания двух государств», и для этого Сектор Газа систематически выталкивали из общих палестинских рамок, отметил министр.

До этого выяснилось, что ХАМАС планировало вторую волну ударов по Израилю. Члены движения планировали продвинуться вглубь страны, что подтверждают найденные у них карты и разведданные.