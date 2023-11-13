Стало известно, что ХАМАС готовило вторую масштабную атаку на Израиль WP: в ХАМАС готовились атаковать Израиль второй раз

Фото: Ashraf Amra Apaimages/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ХАМАС планировало вторую волну ударов по Израилю, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на разведчиков и службы безопасности. По его информации, члены движения планировали продвинуться вглубь страны. Это подтверждают найденные у них карты и разведданные.

Они планировали второй этап, в том числе в крупных израильских городах и на военных базах <...> Если бы это произошло, это было бы огромной пропагандистской победой — символическим ударом не только по Израилю, но и по Палестинской автономии, — рассказал источник.

Удар ХАМАС должен был быть «исторического масштаба», пишет издание. Его основной целью называется «ошеломляющий» ответ со стороны Израиля и разжигание сильнейшего конфликта, в результате которого арабские государства порвут отношения с Тель-Авивом. При этом издание утверждает, что у членов движения нашли инструкции, в которых говорится о поджогах домов и убийствах жителей.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе выступил с призывом признать его страну и защитить формулу двухгосударственного урегулирования ближневосточного конфликта, пока «не стало поздно». По словам политика, необходимо также сформировать политический курс, который сможет положить конец «оккупации и создаст государство в границах 1967 года на всех палестинских территориях в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан».