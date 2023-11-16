Премьер-министр Палестины Штайе: Израиль не достиг ни одной цели в Газе

Фото: David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские власти не смогли добиться ни одной из своих целей во время агрессии против палестинского сектора Газа, передает Al Hadath слова премьер-министра Палестины Мухаммеда Штайе. Он заявил, что «против Газы велась систематическая война еще до 7 октября», то есть до атаки ХАМАС на Израиль и начала резкой эскалации напряженности в секторе.

Израиль не достиг ни одной из своих целей в войне против сектора Газа, — указал Штайе.

Премьер подчеркнул, что Тель-Авив «стремился разрушить саму идею решения палестинской проблемы путем создания двух государств». Сектор Газа систематически выталкивали из общих палестинских рамок, отметил министр.

До этого Штайе призвал «дружественные страны, которые верят в ценности мира, истины и справедливости, признать палестинское государство и защитить формулу двухгосударственного урегулирования, пока не стало слишком поздно». Означенная формула предусматривает мирное сосуществование палестинского и израильского государств.

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль указывал, что территория сектора Газа не будет принадлежать Израилю. По его словам, для палестинской стороны в настоящее время главной задачей является остановка войны и защита людей.