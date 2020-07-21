В Израиле заявили о раскрытии террористической сети

https://static.news.ru/photo/4342b648-cb41-11ea-91bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Служба безопасности Израиля ШАБАК заявила о раскрытии террористической сети палестинской группировки «Народный фронт освобождения Палестины» (связана с Ираном и ливанской группировкой «Хезболла»), которая планировала теракты в Самарии. Спецслужбы задержали 10 участников ячейки.

В сообщении ШАБАК говорится, что члены группировки действовали под видом гражданской организации «Аш-Шабаб Аль-Алуми Аль-Араби» (функционирующей на благо палестинской общественности).

ШАБАК получила информацию о деятельности группировки на допросах 23-летнего жителя деревни Араб Язана Абу Салаха, который был задержан в апреле по подозрению в планировании терактов на Западном берегу.

Во время допроса Язана также выяснилось, что он должен был пройти военную подготовку в Ливане, включая обучение стрельбе, производству оружия <…>, — говорится в сообщении спецслужбы.

Как ранее писал NEWS.ru, в Иране за сотрудничество с ЦРУ и израильской службой внешней разведки МОССАД казнили Махмуда Мусави Маджда, сообщает Fars News Agency.