В Израиле опубликовали список из 26 военных, погибших в боях с ХАМАС

Фото: Marcus Golejewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала список из 26 военных, погибших за сутки в ходе эскалации конфликта на границе с сектором Газа, сообщает Times of Israel. Среди них военнослужащие в возрасте от 18 до 42 лет.

По данным издания, список включает военных ЦАХАЛ разных званий. В числе погибших есть как полковник, так и командиры батальона связи и бригады.

Накануне палестинские радикалы ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также нанесли ракетные удары по центральному и южному районам Израиля. Впоследствии премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Армия обороны Израиля начала в ответ военную операцию «Железные мечи». По всей территории государства было введено «особое положение в области безопасности». Войскам удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа. Военнослужащие восстановили порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и других. Сейчас ВС страны ведут зачистку оставшихся поселений.

Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛ, Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября.