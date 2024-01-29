В Иране отреагировали на обвинения США в причастности к атаке на военбазу Постпред при ООН Иравани: Иран не имеет отношения к ударам по базе США

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Иран не имеет отношения к атаке беспилотника на военную базу Вооруженных сил США на границе Иордании и Сирии, заявил постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани. Так он ответил на обвинения со стороны Вашингтона, передает агентство IRN.

Иран не имеет никакого отношения к этим нападениям, и конфликт идет между Соединенными Штатами Америки и группами сопротивления в регионе, которые воюют друг против друга, — сказал он.

Ранее Центральное командование США сообщило, что беспилотник осуществил атаку на военную базу Вооруженных сил США на севере Иордани. В результате удара погибли трое американских военных, еще 25 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия. По его словам, поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, передает пресс-служба ведомства.

Впоследствии стало известно о планах США провести тайную операцию против Ирана. Не исключается и варианта прямого ответа Вашингтона путем нападения на иранских чиновников. В качестве примера приводится приказ бывшего президента США Дональда Трампа, который распорядился о нападении на генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в 2020 году.