Пентагон пообещал ответить на удар по базе США на Ближнем Востоке

Фото: МО США

США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, передает пресс-служба ведомства.

Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом, — сказал он.

Ранее беспилотник осуществил атаку на военную базу Вооруженных сил США на севере Иордании, говорится в обнародованном заявлении Центрального командования. В результате удара погибли трое американских военных, еще 25 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном.

До этого несколько американских военнослужащих получили различные ранения в результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака. По информации Пентагона, боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили несколько баллистических ракет по базе. Большую часть снарядов перехватили системы ПВО, но некоторые все же достигли своей цели.