В Иордании отреагировали на признание Палестины странами Европы МИД Иордании: признание Палестины странами Европы стало важным шагом к миру

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Министерство иностранных дел Иордании выступило с поддержкой решения Ирландии, Испании и Норвегии о признании палестинского государства. Как написал глава ведомства Айман ас-Сафади на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), это стало важным шагом на пути к миру.

В то время как Испания, Норвегия и Ирландия заявили, что признают палестинское государство в качестве важного шага на пути к миру, радикальное правительство Израиля объявило о новых незаконных мерах, которые уничтожают все его [этого шага] перспективы, — отметил дипломат.

Ранее заявление трех европейских стран об официальном признании палестинской государственности прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия является правопреемницей СССР, который признал Палестину независимым государством, поэтому с точки зрения Москвы такое решения является последовательным и укладывается в соответствующие резолюцию Совбеза ООН и подход на основе двухгосударственного урегулирования.

Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину государством в среду, 22 мая. Глава ирландского правительства Саймон Харрис выразил надежду, что в ближайшее время другие страны последуют их примеру, а норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере подчеркнул, что Осло будет рассматривать Палестину как независимое суверенное государство со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. В свою очередь глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Ирландии и Норвегии для консультаций в связи с решением двух стран признать Палестину.