В ХАМАС рассказали, кто составляет списки на эвакуацию из сектора Газа ХАМАС: списки на эвакуацию из Газы составляют Израиль и США

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Списки на эвакуацию граждан из сектора Газа составляют Израиль и США, заявил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в анклаве Басем Наим. По его словам, палестинское движение не препятствует выезду иностранцев.

Формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, — это израильтяне и американцы, потом эти списки отсылают египтянам, а те пересылают в министерство внутренних дел, — сказал Наим.

Ранее дипломатический источник сообщил, что в ближайшие дни ожидается эвакуация россиян из сектора Газа. Для ее проведения все готово, стороны должны согласовать список лиц, выезжающих через КПП «Рафах» со стороны Израиля.

В то же время член политбюро ХАМАС Абу Марзук заявил, что в Газе нашли двух заложниц с российскими паспортами. По его словам, их не получилось освободить из-за интенсивных боевых действий. До этого ХАМАС разрешило покинуть сектор Газа подданным Великобритании, а таже гражданам Канады, Украины, Молдавии, Филиппин, Франции, ФРГ и Румынии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив будет нести общую ответственность за управление сектором Газа и обеспечение безопасности после завершения конфликта. Он отметил, что это будет продолжаться неопределенное количество времени.