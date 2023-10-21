В ЦАХАЛ рассказали о планах по наземной операции в секторе Газа ЦАХАЛ: наземная операция будет проводиться без графика до достижения ее целей

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Наземная операция в секторе Газа будет продолжаться без установленного графика до достижения всех ее целей, заявил РИА Новости спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри. По его словам, военные готовы к ее проведению.

Израиль готов и начеку, чтобы вступить в следующую фазу войны, которая является наземным маневром. <...> Операция будет продолжаться без каких-либо установленных графиков до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, — сказал Адри.

Адри отметил, что Израиль не против доставки гуманитарной помощи населению Газы при наличии соглашения региональными и международными сторонами, однако полная блокада анклава пока не будет снята.

Ранее Reuters со ссылкой на информированные источники сообщало, что наземная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в этом регионе. Как рассказали собеседники агентства, Армия обороны Израиля намерена разрушить всю инфраструктуру Газы, невзирая на жертвы среди гражданского населения.

После этого министр экономики Израиля Нир Баракат заявил, что правительство страны одобрило проведение наземной операции в секторе Газа. По его словам, страна готова к тому, что операция может занять год. Позднее агентство Bloomberg писало, что Израиль под влиянием США вносит коррективы в планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Отмечается, что теперь она может начаться позже и длиться дольше.