Украинские наемники погибли при перестрелке в Судане Al-Mashhad Al-Yemeni: восемь украинских наемников убиты в перестрелке в Судане

Фото: Xinhua/Global Look Press

Между украинскими наемниками и военнослужащими Вооруженных сил Судана произошла перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы поддержали удары израильской армии по сектору Газа, сообщает йеменский портал Al-Mashhad Al-Yemeni. По его сведениям, в бою были убиты восемь украинцев и 10 суданцев.

Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими Вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что приоритетность Украины для Запада снизится после атаки Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на Израиль, как бы Вашингтон ни пытался действовать на обоих направлениях. Неизбежность этих событий сенатор объяснил тем, что «Ближний Восток загорелся не на шутку».

Ранее журналист CNN Натан Ходж заявил, что страны Запада не успевают обеспечивать Украину объемом боеприпасов, достаточным для эффективного ведения боевых действий. По его словам, военная промышленность стран НАТО попросту не в состоянии угнаться за Россией. В связи с этим Ходж предположил, что Москва намерена измотать Запад и эта стратегия уже приносит плоды.