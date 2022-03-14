Удары по Ираку бросили тень на нефтяные планы США

Власти Ирака выразили Ирану протест в связи с произошедшими в минувшие выходные ракетными обстрелами севера республики. Под удар попала столица автономного курдского региона — Эрбиль, где сконцентрированы американские вооружённые силы (ВС). В зоне атаки оказалось и дипломатическое представительство США. И, что интересно, Вашингтон попытался сгладить углы, заявив, что обстрел не был направлен против его позиций. Причина столь непривычно спокойной реакции, по всей видимости, в том, что на кону — ядерные переговоры с Тегераном, которые находятся практически на финальной стадии.

В МИД Ирака был вызван иранский посол в Багдаде Ирадж Масджеди. Ему вручили ноту протеста в связи с потрясшими Эрбиль атаками. Столица Иракского Курдистана приняла на себя в общей сложности 12 ракет, некоторые из которых приземлились вблизи строящегося консульства США. Кроме того, удар был нанесён по офису телеканала «Курдистан-24». Корпус стражей Исламской революции (КСИР), иранская военно-политическая организация, практически сразу взял ответственность за операцию, заявив, что она была направлена против объектов израильской внешней разведки МОССАД. Судя по комментариям КСИР, шпионскому агентству отомстили за одну из его трансграничных операций, которая нанесла ущерб интересам Тегерана.

Тема угроз в сфере безопасности была поднята в ходе телефонной беседы между премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми и госсекретарём Энтони Блинкеном. Глава правительства заявил, что «нельзя допустить превращения Ирака в арену для сведения внешних счётов», в то время как Арабская Республика «продолжает укреплять свою активную роль на международном и региональном уровнях». Он поблагодарил американскую сторону за поддержку, несмотря на то что её силам, развёрнутым на территории Иракского Курдистана, не удалось перехватить ракеты, запущенные с иранской территории. Американский помощник по национальной безопасности Джейк Салливан уже пообещал , что его страна думает над усилением системы ПРО в Ираке.

Мягкая реакция

Парадоксально, но администрация президента Джо Байдена отказалась считать, что атака на Эрбиль была нацелена против её интересов. Это следует из заявления главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, который обратил внимание на то, что «никакие объекты США не были повреждены, а сотрудники не пострадали». В комментарии официального представителя по поводу случившегося отмечается, тем не менее, что обстрел был произведён с иранской территории.

Эти удары были вопиющим нарушением суверенитета Ирака, — выразил уверенность Прайс.

Dalshad Al-Daloo/XinHua/Global Look Press

В адрес Тегерана со стороны Америки просто прозвучал призыв прекратить вмешательство во внутренние дела Арабской Республики.

Не исключено, что мягкость высказываний объясняется желанием США поскорее восстановить ядерную сделку с Ираном, которая выведет Исламскую Республику из-под международных санкций и даст шанс стабилизировать нефтяной рынок за счёт возвращения её сырьевой продукции. Пока что переговоры по атому, похоже, приостановились. Это произошло из-за новых требований России, считают западные официальные лица. Публично Тегеран заявляет о том, что задержка вызвана обычной просьбой европейских посредников. Однако общественное мнение в Исламской Республике уверено в обратном: вина якобы лежит на российской стороне, которая создаёт искусственные препятствия на пути подписания сделки.

Регулярное применение

В последние годы, когда Биньямин Нетаньяху ещё находился на посту премьер-министра, Израиль действительно использовал иракскую территорию для ударов по позициям проиранских формирований, однако об объектах его разведки в Арабской Республике ничего известно не было.

Как заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин, иранские операции, вполне вероятно, будут иметь продолжение.

Стоит заметить, что Иран далеко не в первый раз использует ракеты для ударов по тем объектам в Ираке, которые считает опасными для себя. Ещё в конце 1990-х — начале 2000-х годов Тегеран в ответ на теракты, совершаемые Организацией моджахедов иранского народа (радикальное объединение, ставящее цель сменить власть в Исламской Республике и обладающее поддержкой некоторых западных элит. — NEWS.ru), наносил удары по их лагерям, которые при Саддаме Хусейне располагались на территории Ирака. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

Однако, по словам аналитика, точность ракет тогда была невысокой, да и их количество было не очень велико, что ограничивало применение.

Сейчас же Иран обладает огромным арсеналом различных ракет, причём с очень хорошей точностью, поэтому в последние годы их применение стало практическим регулярным, — обратил внимание Лямин.

Иран в последние годы наносил ракетные удары по базам террористов «Исламского государства» (запрещено в России) в Сирии, курдских формирований в Ираке, а также по позициям американских военных, расположенных на авиабазе Эйн аль-Асад в Ираке, после убийства генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года, напомнил собеседник NEWS.ru.