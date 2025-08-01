Турецкая полиция оштрафовала пассажиров самолета по одной причине Турецкая полиция оштрафовала вставших раньше времени пассажиров самолета

Турецкая полиция оштрафовала вставших раньше времени пассажиров летевшего из Софии в Стамбул самолета авиакомпании Pegasus, сообщил портал HavaSosyalMedya. Там отметили, что сначала экипаж пытался убедить людей сидеть на своих местах в момент, когда горело табло «пристегнуть ремни», но после отказа некоторых из них пришлось применить более серьезные меры.

Экипаж решил применить штраф. На борт были вызваны полицейские, которые оштрафовали пассажиров, — говорится в сообщении.

Ранее пассажиры рейса Стамбул — Москва авиакомпании Turkish Airlines, столкнувшись с проблемой задержки багажа, получили свои вещи в поврежденном состоянии. Чемоданы пришли без колес и со сломанными ручками. Представители аэропорта Внуково выразили сожаление из-за случившегося. При этом там заявили об отсутствии вины воздушной гавани в произошедшем.

До этого стало известно, что сотни российских туристов, вернувшихся из Турции рейсами Turkish Airlines, столкнулись с проблемой отсутствия багажа. Как сообщила одна из пассажирок, при перелете из Стамбула в Казань не было доставлено ни одного чемодана.