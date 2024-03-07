Турция планирует крупномасштабную операцию против курдов в Ираке Hürriyet: Турция проведет наземную операцию против курдов на севере Ирака

Фото: nato.int

Вооруженные силы Турции намерены провести крупномасштабную наземную операцию в Ираке против запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана, сообщает автор Hürriyet Абдулькадир Сельви. По его данным, таким образом Анкара рассчитывает решить вопрос безопасности на границе.

Прежде всего в регионе, где проводилась операция «Коготь-замок», будет проведена крупномасштабная наземная операция. Перед операцией было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, — уточнил журналист.

По информации Сельви, Турция хочет с помощью операции перекрыть для курдов всю границу с Ираком. Протяженность этой границы составляет 378 километров.

В декабре Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала одного из главарей Рабочей партии Курдистана. По информации государственного агентства Anadolu, спецоперация была проведена на севере Сирии. Источники уточнили, что главарь курдов был известен под позывным Бахоз Африн.

Разведчикам поступили оперативные сведения о том, что данное подразделение курдов готовит выступление против турецких силовиков. Решение о нейтрализации боевика было принято в связи с этой информацией.