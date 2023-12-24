Стало известно о нейтрализации одного из главарей Рабочей партии Курдистана Anadolu: турецкая разведка нейтрализовала одного из главарей РПК в Сирии

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Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала одного из главарей запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на собственные источники. По его информации, спецоперация была проведена на севере Сирии. Источники уточнили, что главарь РПК был известен под позывным Бахоз Африн.

В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации РПК/YPG террориста под кодовым позывным «Бахоз Африн». В иерархии группировки обезвреженный боевик с 2021 года занимал «должность» т.н. ответственного за сирийский район Айн-аль-Араб (Кобани), — говорится в сообщении.

Разведчикам поступила информация о том, что данное подразделение РПК готовит выступление против турецких силовиков. Решение о нейтрализации боевика было принято в связи с этими сведениями.

Ранее сообщалось, что министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в расположение армейской группировки на границе с Ираком, где идет операция против боевиков РПК. Он лично займется координацией действий военных. Известно, что ранее министр уже руководил действиями войск в регионе, но из оперативного центра в Анкаре.