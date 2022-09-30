Тревожный остров: Турция понесет Северный Кипр на Генассамблею ООН Эрдоган развивает геополитическое наступление на Восточное Средиземноморье

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Кипр

Накопив за последнее время немало внешнеполитических дивидендов, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган всерьез взялся за принципиальный для его страны вопрос признания Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и даже готовится вынести его на рассмотрение Генассамблеи ООН, пишет газета Milliyet. Таким образом Анкара рассчитывает как минимум оказать дополнительное давление на международное сообщество, а как максимум — добиться каких-то подвижек в вопросе признания ТРСК. Однако на фоне нарастающего обострения с Грецией прийти к желаемым результатам Эрдогану будет непросто. Какие инструменты выберет турецкий лидер и как ему поможет «иерусалимская формула»?

За последние годы Турция внесла радикальные изменения в свою политику по кипрскому вопросу, отмечают авторы турецкой Milliyet. На одном из заседаний Совета национальной безопасности в июле турецкие власти разработали целый пакет необходимых мер давления на международное сообщество в вопросе признания ТРСК. Главной задачей Анкара обозначила получение необходимой поддержки для признания на острове Кипр «двух государствах на основе суверенного равенства и равного международного статуса».

Для этого Анкара собирается пойти по протоптанной еще в 2017 году тропе. Тогда инициированный в ООН турецкими властями проект резолюции, призывающий отменить решение США признать Иерусалим столицей Израиля, получил поддержку 128 стран. Лишь девять государств выступили против. Американский президент Дональд Трамп на нервах пригрозил странам, проголосовавшим за, лишить их финансовой поддержки. Тем не менее эту историю Анкара явно считает своей дипломатической победой.

Решение по Иерусалиму было принято в 2017 году по инициативе Турции. Тогда Анкара преуспела. Почему бы нам не повторить успех и в это раз? — считает посол в отставке Улуч Озюлькер, об этом он заявил в интервью Milliyet.

Фото: Shutterstock Турция в 2017 годы призвала не признавать Иерусалим столицей Израиля

В 1974 году Турция ввела войска в северную часть Кипра под предлогом защиты местного турецкого населения, и это разделило Кипр на две части. Действия Анкары стали ответной реакцией на желание правивших в Афинах «черных полковников» присоединить остров к Греции. Турция, которая к тому времени уже находилась не в лучших отношений с Грецией, не могла этого позволить. С тех пор турки-киприоты живут в самопровозглашенном государстве, которое признает только Анкара. Хотя в 1983 году Пакистан и Бангладеш попытались наладить дипотношения с ТРСК, но международное давление заставило их отозвать признание.

Однако позиция западных стран по сей день не позволяет поставить точку в этом вопросе. Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что греческий Кипр получил право на закупки американской военной продукции в 2023 году. Для этого Конгресс США требует от властей острова выполнять на ежегодной основе одно и то же задание — бороться с отмыванием денежных средств и не допускать в свои порты российские военные корабли для обслуживания и дозаправки. Минимум один раз в год Вашингтон должен подтверждать соблюдение Никосией всех этих условий. Вооруженная накачка греков-киприотов со стороны США, разумеется, вызывает недовольство Анкары, притом что турецкие власти не возражают против финансовой поддержки греков-киприотов. «Но против кого вы вооружаете Никосию»? — задается вопросом Анкара, недоумевая, почему США отменили эмбарго на оружейные поставки на греческий Кипр. Также турецкая сторона пообещала «конкретный ответ» на это.

Мы ответим конкретными шагами на решение США (снятие эмбарго на поставку оружия грекам-киприотам). Если вы хотите эскалацию на острове, тогда мы сделаем то, что необходимо. Турция увеличит военное присутствие на Кипре и поставит на север острова необходимое вооружение для защиты интересов турок-киприотов, — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ситуация усугубляется и на фоне обострения отношений Анкары и Афин. Страны Восточного Средиземноморья оказались на грани серьезных военных столкновений. Так, Турция обвиняет США в милитаризации греческих островов, в то время как Греция просит Анкару идти по пути осмысленного диалога и не забывать, что за их спиной все НАТО и Европа. Вашингтон, уставший от бесконечных ссор союзников по Североатлантическому альянсу, попросил отложить все разногласия на потом, а сейчас, пока идут военные столкновения на Украине, держаться вместе в борьбе против «коллективной угрозы». Однако на сложившуюся ситуацию мало кто может повлиять.

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу

Проект резолюции в ООН с призывом признать ТРСК, возможно, не сможет решить всех проблем, но определенно окажет моральное давление.

Все, что остается, это создать давление. Согласно Уставу ООН, Совбез имеет право принимать решения. Кроме того, каждый из пяти постоянных членов имеет право вето. Даже если вы получите резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, решение также должно быть принято Советом Безопасности ООН. Но можно подойти к делу и с другой стороны. Резолюции Генассамблеи ООН создают психологическое давление, даже если они не проходят Совет Безопасности. Резолюция Генассамблеи ООН, даже если это проект резолюции, может побудить некоторые страны... Но сначала мы должны сообщить о нашей проблеме генсеку ООН, — отметил Озюлькер.

По его словам, прежде чем идти против США, важно разъяснить всю ситуацию на площадке ООН. Вероятно, именно после этого другие страны также задумаются о признании ТРСК.

Впрочем, важным моментом является еще и то, что близкие к Турции страны хоть и официально не признают ТРСК, но почти на регулярной основе проводят встречи с президентом республики и ее высокопоставленными чиновниками. Накануне президент турок-киприотов Эрсин Татар встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым на Всемирных играх кочевников. В прошлом месяце лидер турок-киприотов встретился также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Игр исламской солидарности в Конье. Не так давно министр иностранных дел ТРСК Тахсин Эртугрулоглу провел переговоры со своим пакистанским коллегой Билавалой Бхутто Зардари в Нью-Йорке (во время Генассамблеи ООН, но за ее пределами, поскольку ТРСК не состоит в ООН). К тому же Северному Кипру могут предоставить статус наблюдателя в Организации тюркских государств в ноябре этого года на ежегодном саммите в Самарканде. Это маленькие, но очень значимые политические шаги для ТРСК.

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречается с президентом ТРСК Эрсином Татаром

Впрочем, несмотря на предложения турок, урегулирование кипрской проблемы на взаимовыгодных для двух общин острова условиях становится все менее вероятным, заявил специальный представитель ООН на Кипре Колин Стюарт

В настоящий момент в вопросе решения кипрской проблемы наблюдается политический тупик, и позиции сторон действительно далеки друг от друга. Не получается согласовать даже условия возвращения за стол переговоров, — отметил Стюарт.

При этом на прошедшей в Нью-Йорке Генассамблее ООН главы МИД Кипра, Греции и Египта провели трехстороннюю встречу и подчеркнули готовность к взаимодействию своих государств с целью создания условий безопасности и стабильности в регионе Восточного Средиземноморья. На таком фоне налаживание отношений этих стран с Анкарой представляется маловероятным.

Последней надеждой для двух общин являются предстоящие выборы в Турции и на Кипре в следующем году. В зависимости от результатов выборов ситуация, по его словам, может кардинально измениться вместе со сменой власти.