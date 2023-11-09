Стало известно о захвате Израилем поста ХАМАС в лагере беженцев Haaretz: ЦАХАЛ захватил укрепленный пост ХАМАС в лагере беженцев в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватила укрепленный пост палестинской группировки ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает газета Haaretz со ссылкой на ВС страны. Операцию осуществила бригада «Нахаль» из состава пехотного корпуса.

Силы, входящие в бригаду «Нахаль» пехотного корпуса, захватили пост в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что бойцы ХАМАС утратили контроль над северной частью сектора Газа. По данным армии обороны Израиля, около 50 тысяч мирных жителей покинули эту часть региона и отправились на юг в поисках безопасности и доступа к гуманитарной помощи.

В среду, 8 ноября, пресс-служба ВС Израиля сообщила, что военнослужащие страны ликвидировали главу отдела вооружений и промышленности ХАМАС Мохсена Абу Зину. По ее данным, Абу Зина считался ведущим разработчиком вооружений группировки, а также экспертом по стратегическому оружию и ракетам. Кроме того, израильская армия в ночь на 8 ноября уничтожила несколько «террористических ячеек».

До этого стало известно, что Вооруженные силы Израиля в ходе зачисток на юге страны обнаружили свыше 400 оставленных бойцами палестинского движения ХАМАС поясов смертников. Там отметили, что также были найдены сотни единиц огнестрельного оружия и гранатометов.