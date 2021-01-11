«Спутник V» зарегистрировали в Палестине

https://static.news.ru/photo/3a9576a2-5408-11eb-8665-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые зарегистрировали на Ближнем Востоке. Препарат разрешили использовать на территории частично признанного государства Палестина, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в разработке медикамента.

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Государства Палестина, — говорится на сайте фонда.

Там добавили, что вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры. В связи с этим препарат не проходил дополнительных клинических исследований на территории страны.

Поставки российской вакцины в Палестину запланированы на первый квартал текущего года, первая партия должна быть поставлена в течение месяца.

Ранее Алжир стал первой страной на Африканском континенте, зарегистрировавшей вакцину российского производства «Спутник V». Кроме того, производство препарата начнётся в Бразилии.

Также клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время начнутся в Египте. В то же время в стране уже выдано разрешение на применение китайской вакцины от COVID-19 «Синофарм», писал NEWS.ru.