«Спутник V» зарегистрировали в Палестине

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые зарегистрировали на Ближнем Востоке. Препарат разрешили использовать на территории частично признанного государства Палестина, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в разработке медикамента.
РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Государства Палестина, — говорится на сайте фонда.
Там добавили, что вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры. В связи с этим препарат не проходил дополнительных клинических исследований на территории страны.
Поставки российской вакцины в Палестину запланированы на первый квартал текущего года, первая партия должна быть поставлена в течение месяца.
Ранее Алжир стал первой страной на Африканском континенте, зарегистрировавшей вакцину российского производства «Спутник V». Кроме того, производство препарата начнётся в Бразилии.
Также клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время начнутся в Египте. В то же время в стране уже выдано разрешение на применение китайской вакцины от COVID-19 «Синофарм», писал NEWS.ru.