Начало вооружённых действий против Ирана может воспламенить весь Ближневосточный регион. С таким предупреждением выступил лидер ливанской военно-политической организации «Хезболла» Хасан Насралла. По его словам, в случае военной конфронтации Исламская Республика не окажется одна. В сочетании с данными об усилении сирийских ячеек «Хезболлы» на границе с Израилем слова главы группировки действительно выглядят угрожающе.

Выступление лидера «партии Аллаха» было адресовано Соединённым Штатам, которые за последнее время зарекомендовали себя как апологет политики максимального давления на Иран.

Тот, кто подталкивает регион к войне, должен знать, что «фронт сопротивления» включает сейчас Палестину, Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Йемен, — цитирует близкий к «Хезболле» ливанский телеканал Al-Manar заявление Насраллы. — Это силы, которые отвергают любое подчинение, позорные сделки и капитуляцию. Именно они будут защищать Иран в случае конфликта в Персидском заливе.

Лидер «Хезболлы» обратил внимание на то, что ливанская группировка и её союзники не позволили Соединённым Штатам реализовать свои планы на территории Сирии. Израиль же, который был главным противником укрепления проиранских иррегулярных формирований в южных районах Арабской Республики и в южных районах Ливана, сейчас, по оценкам «Хезболлы» не рискнёт начать войну. Израильтяне знают, что соотношение сил изменилось в пользу «Хезболлы», заявил Насралла.

Впрочем, это не первое выступление такого рода со стороны лидера «Хезболлы». В телеобращении в начале июня шиитский политик сказал, что «американские войска и объекты США в регионе будут атакованы и уничтожены в случае начала войны против Ирана». Он тогда особо подчеркнул, что вооружённый конфликт «выйдет за пределы иранских границ и Израиль вместе с саудовским королевством заплатят за него цену».

Bilal Jawich/Xinhua/Global Look Press

Сам Ливан, по-видимому, остаётся под прицелом американской администрации. Накануне президент Дональд Трамп распорядился продлить ещё на год режим чрезвычайной ситуации в связи с неспокойной обстановкой в Ливане. Вместе с тем администрация пролонгировала положения исполнительного указа, который даёт США возможность вводить ограничительные меры против лиц, которые занимаются «подрывом демократических институтов» в этой ближневосточной стране. Пресс-служба Белого дома, комментируя решение Трампа, отметила, что данный режим был введён экс-президентом Джорджем Бушем-младшим в связи с «нехарактерной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности и зарубежной политики США». Угроза, по мнению Вашингтона, исходит не только от тех, кто подрывает демократические институты в Ливане, но и от тех, кто предпринимает активные действия по укреплению сирийского влияния в Ливане.

Тем временем в Израиле бьют тревогу из-за того, что спустя год после того, как сирийское правительство и лояльные ему формирования взяли под контроль южную часть Сирии, усилилось проникновение в этот район поддерживаемых Ираном ополченцев. Речь идёт о границе с Израилем. После санкций США «Хезболла», по этим данным, пробует в Сирии новые методы. К ним относятся численное увеличение проиранских бойцов вдоль израильской границы. За прошедший год на юге Арабской Республики были созданы четыре базы местной ячейки «Хезболлы» — три в мухафазе Дераа и одна в Кунейтре. Эти базы являются тренировочной площадкой для добровольцев, говорят израильтяне. Также военные объекты важны с точки зрения снабжения боевиков.

В последние месяцы «Хезболла» вела активную вербовку жителей провинции Кунейтра. Как известно, для неё важно сформировать надёжную сеть сторонников из числа местных. В связи с этим присутствие проиранской группировки в этом районе — проблема комплексная.

В начале этого года ливанская группировка также поставляла местным жителям шпионское оборудование и устройства для прослушивания, чтобы они могли «предупредить опасность». В этом районе есть и боевики с ливанским гражданством, свидетельствуют свежие данные израильской разведки. Некоторые ставленники «Хезболлы» занимаются транспортировкой оружия в этих районах, что действительно заставляет еврейское государство волноваться. В начале 2019 года в провинции Дераа была даже создана авиабаза под контролем «Хезболлы». Шиитские иррегулярные формирования вырыли вокруг много туннелей и создали достаточно сооружений на территории таких объектов.

Эти данные не дают усомниться в том, что в случае войны против Ирана фронт сопротивления на Ближнем Востоке будет действительно достаточно большим.