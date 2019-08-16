Начало вооружённых действий против Ирана может воспламенить весь Ближневосточный регион. С таким предупреждением выступил лидер ливанской военно-политической организации «Хезболла» Хасан Насралла. По его словам, в случае военной конфронтации Исламская Республика не окажется одна. В сочетании с данными об усилении сирийских ячеек «Хезболлы» на границе с Израилем слова главы группировки действительно выглядят угрожающе.
Тот, кто подталкивает регион к войне, должен знать, что «фронт сопротивления» включает сейчас Палестину, Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Йемен, — цитирует близкий к «Хезболле» ливанский телеканал Al-Manar заявление Насраллы. — Это силы, которые отвергают любое подчинение, позорные сделки и капитуляцию. Именно они будут защищать Иран в случае конфликта в Персидском заливе.
Лидер «Хезболлы» обратил внимание на то, что ливанская группировка и её союзники не позволили Соединённым Штатам реализовать свои планы на территории Сирии. Израиль же, который был главным противником укрепления проиранских иррегулярных формирований в южных районах Арабской Республики и в южных районах Ливана, сейчас, по оценкам «Хезболлы» не рискнёт начать войну. Израильтяне знают, что соотношение сил изменилось в пользу «Хезболлы», заявил Насралла.
Впрочем, это не первое выступление такого рода со стороны лидера «Хезболлы». В телеобращении в начале июня шиитский политик сказал, что «американские войска и объекты США в регионе будут атакованы и уничтожены в случае начала войны против Ирана». Он тогда особо подчеркнул, что вооружённый конфликт «выйдет за пределы иранских границ и Израиль вместе с саудовским королевством заплатят за него цену».
Сам Ливан, по-видимому,
Тем временем в Израиле
В последние месяцы «Хезболла» вела активную вербовку жителей провинции Кунейтра. Как известно, для неё важно сформировать надёжную сеть сторонников из числа местных. В связи с этим присутствие проиранской группировки в этом районе — проблема комплексная.
В начале этого года ливанская группировка также поставляла местным жителям шпионское оборудование и устройства для прослушивания, чтобы они могли «предупредить опасность». В этом районе есть и боевики с ливанским гражданством, свидетельствуют свежие данные израильской разведки. Некоторые ставленники «Хезболлы» занимаются транспортировкой оружия в этих районах, что действительно заставляет еврейское государство волноваться. В начале 2019 года в провинции Дераа была даже создана авиабаза под контролем «Хезболлы». Шиитские иррегулярные формирования вырыли вокруг много туннелей и создали достаточно сооружений на территории таких объектов.
Эти данные не дают усомниться в том, что в случае войны против Ирана фронт сопротивления на Ближнем Востоке будет действительно достаточно большим.