Сирия взваливает на Россию свои финансовые проблемы

Власти России и сирийское правительство рассчитывают создать совместный банк для расчёта в рублях, пишут арабоязычные порталы. Это необходимо для того, чтобы нейтрализовать негативный эффект от американских санкций на базе вступившего этим летом в силу «закона Цезаря». Эффективность данной инициативы называют спорной, однако именно сейчас, как кажется, сирийское руководство находится в безвыходном положении: оно перебирает совершенно разные варианты спасения экономики.

О том, что Москва и Дамаск допускают создание совместного банка, заявили информированные источники делового портала Eqtsad. По их словам, дискуссия по поводу этой инициативы велась в рамках визита, который совершила в Москву делегация экономического блока сирийского правительства. Туда вошли министр экономики Мухаммед Самер аль-Халиль, министр финансов Кенан Яги и глава местного Центробанка Хазем Карфул. По словам собеседников Eqtsad, стороны только подготовили базу для соответствующих договорённостей.

Сама идея создания совместного банка высказывается в Дамаске на протяжении последних трёх лет. Как утверждают опрошенные Eqtsad эксперты, инициатива необходима для того, чтобы стимулировать торговый обмен на основе рублёвых расчётов. Вероятно, транзакции в зарубежной валюте теперь представляют собой большую опасность из-за усиления американского санкционного режима, говорят аналитики. Впрочем, не все они верят в то, что российская сторона согласится на идею с банком: введённый этим летом «закон Цезаря» слишком усиливает риски создания подобного учреждения.

Создание совместного банка с сирийским режимом подвергнет Россию прямым санкциям, — выразил уверенность в разговоре с журналистами эксперт Абдель Насер аль-Джасем. — Соединённые Штаты до сих пор избегали того, чтобы причинять вред России, потому что все предыдущие пакеты санкций не повлияли на неё напрямую.

По словам аналитика, российская сторона способна использовать другие варианты. Так происходило в рамках ливанской финансовой системы: открывались счета, связанные с официальным Дамаском, однако на имена российских компаний, пояснил он. После того как Ливан стал жертвой собственного финансового кризиса, сопряжённого с политической турбулентностью, схема оказалась нерабочей.

Мухаммед Самер аль-Халиль Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

Ситуацию, в которой находится сирийское правительство после введения «закона Цезаря», достаточно хорошо иллюстрирует то, что его представители всерьёз рассматривают идею бартерной системы в рамках экономического взаимодействия с другими странами. В частности, выступая на заседании Народного собрания (законодательного органа), эту инициативу упоминал сам Мухаммед Самер аль-Халиль. Он обратил внимание на то, что «ведётся работа по заключению бартерных соглашений, которые включают в себя как излишки запасов, которые необходимо экспортировать из Сирии, так и материалы, необходимые Сирии из дружественных стран без перевода каких-либо средств».

Внешняя торговля в стране направлена ​​на обеспечение потребностей в материалах, которые недоступны на местном уровне, и на экспорт излишков продукции, — отметил министр, выступая в парламенте.

Мухаммед Самер аль-Халиль не уточнил, с какими именно государствами сирийское руководство рассчитывает заключать бартерные соглашения, однако вполне вероятно, что министр экономики имел в виду Россию и Иран — двух основных внешних «спонсоров» официального Дамаска. Правда, о том, как российская сторона оценивает схему бартерного обмена, ничего не известно. Очевидно, что по мере усиления экономического кризиса в Арабской Республике перед Москвой всё более остро встаёт проблема политической изоляции своего тактического партнёра, потому что постепенно закрепляющееся за Дамаском положение осаждённой крепости только усугубляет его проблемы. А они гораздо серьёзнее, чем просто потеря территорий.