Сирия решила частично открыть границу с Ливаном

https://static.news.ru/photo/452fccd6-c3a6-11ea-a718-fa163e074e61_660.jpg Бейрут Фото: XinHua/Global Look Press

Власти Сирии приняли решение открыть сухопутную границу страны с Ливаном, чтобы граждане страны смогли вернуться на родину.

Из Ливана можно будет приехать при наличии результатов анализа на коронавирусную инфекцию, который был сделан не позднее чем за 18 часов до поездки.

Теперь разрешён гражданам Сирии, застрявшим за границей, въезд через официальные пограничные с Ливаном КПП в течение 18 часов после получения результатов анализа на коронавирус в аккредитованных Минздравом Ливана больницах, — сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Вернувшиеся из Ливана должны будут соблюдать режим самоизоляции на протяжении пяти дней. Заболевшие будут отправлены в специальные медицинские центры для лечения.

Сирия и Ливан закрыли государственную границу с обеих сторон 11 марта для борьбы с распространением коронавируса. Ранее ливанские власти несколько раз открывали границу для граждан своей страны, которые хотят вернуться на родину.

NEWS.ru писал, что ВОЗ сообщила о выявлении 219 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 11 июля 2020 года в мире зарегистрировано 12 322 395 заражённых коронавирусом. От болезни скончались 556 335 человек.