Семь человек ранены в результате стрельбы под Иерусалимом Израильская полиция: семь человек пострадали по время стрельбы на КПП под Иерусалимом

Фото: Israel Police

Семь человек ранены в результате стрельбы на контрольно-пропускном пункте под Иерусалимом, сообщает израильская полиция в своем Telegram-канале. Правоохранители нейтрализовали троих нападавших.

В результате теракта семь человек получили ранения различной степени тяжести и в настоящее время эвакуированы для оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что дорога на месте происшествия закрыта для движения транспорта. Туда также прибыл командующий Иерусалимским округом Дорон Тургеман для обсуждения ситуации с командирами сил безопасности.

Ранее политолог Саймон Ципис заявил, что в случае создания независимого Государства Палестина не исключены переговоры по поводу границ Иерусалима. Он отметил, что речь идет о создании двух государств для двух народов со столицей в одном городе — Западном Иерусалиме и Восточном Иерусалиме. Эксперт подчеркнул, что созданию независимой Палестины мешает группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. По его словам, необходимо вести переговоры с ХАМАС.

До этого президент России Владимир Путин на заседании глав государств СНГ в Бишкеке заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании. Лидер подчеркнул необходимость создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.