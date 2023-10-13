Политолог раскрыл, что будет с Иерусалимом в случае независимости Палестины Политолог Ципис: палестинцы должны признать Израиль и право евреев жить в нем

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В случае создания независимого Государства Палестина не исключены переговоры по поводу границ Иерусалима, рассказал NEWS.ru политолог Саймон Ципис. Он отметил, что речь идет о создании двух государств для двух народов со столицей в одном городе — Западном Иерусалиме и Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в секторе Газа, как и на Западном берегу реки Иордан, должны признать легитимность Израиля и право евреев жить в Израиле. И тогда они получат независимость. Границы — второй вопрос, его можно обсудить. Будут ли это границы 1967-го или разграничить Иерусалим. То есть два государства для двух народов со столицей в одном и том же городе — Западном Иерусалиме и Восточном Иерусалиме, — добавил Ципис.

Эксперт подчеркнул, что созданию независимой Палестины мешает группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. По его словам, необходимо вести переговоры с ХАМАС.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании глав государств СНГ в Бишкеке заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании. Лидер подчеркнул необходимость создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

До этого Путин заявил, что палестинская проблема волнует каждого, кто исповедует ислам. Он напомнил, что изначально, когда принималось решение о создании Израиля, речь шла и о втором суверенном государстве — Палестине. Однако в силу разных обстоятельств второе государство так и не было создано. Путин также добавил, что часть земель, которые палестинцы считали всегда исконно своими, занята Израилем разными способами, преимущественно с помощью военной силы.