Совет Безопасности (СБ) ООН обсудит ситуацию в Сирии на фоне начала Турцией военной операции на северо-востоке Арабской Республики. Соответствующая встреча была запрошена Бельгией, Великобританией, Германией, Польшей и Францией.
Встреча должна состояться 10 октября, передаёт
Как писал News.ru, авиация Турции 9 октября атаковала город Рас эль-Айн и деревни, находящиеся на севере Сирии, фактически начав военную операцию против курдских повстанцев, воюющих против запрещённой в РФ террористической группировки ИГ и других джихадистов. От действий Анкары пострадали десятки человек.
Сирийские курды обратились к властям США. Они просят Белый дом создать в Сирии бесполётную зону, но президент Дональд Трамп приказал не помогать им.
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