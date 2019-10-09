https://static.news.ru/photo/f178d57c-eab3-11e9-ba79-fa163e074e61_660.jpg Зал заседаний Совета Безопасности ООН Фото: News.ru

Совет Безопасности (СБ) ООН обсудит ситуацию в Сирии на фоне начала Турцией военной операции на северо-востоке Арабской Республики. Соответствующая встреча была запрошена Бельгией, Великобританией, Германией, Польшей и Францией.

Встреча должна состояться 10 октября, передаёт Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как писал News.ru, авиация Турции 9 октября атаковала город Рас эль-Айн и деревни, находящиеся на севере Сирии, фактически начав военную операцию против курдских повстанцев, воюющих против запрещённой в РФ террористической группировки ИГ и других джихадистов. От действий Анкары пострадали десятки человек.

Сирийские курды обратились к властям США. Они просят Белый дом создать в Сирии бесполётную зону, но президент Дональд Трамп приказал не помогать им.