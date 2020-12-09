Россия неожиданно осудила внешнюю политику Израиля

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выступил с заявлением, что еврейское государство дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке больше, чем его противник — Иран. Глава российской дипмиссии дал интервью изданию The Jerusalem Post, в котором не только осудил внешнюю политику страны своего пребывания, но и попытался защитить Тегеран и лояльные ему шиитские военно-политические организации, что может указывать на перемены в тактике Москвы.

Викторов заявил журналистам, что проблемы Ближнего Востока заключаются не в деятельности Ирана, а «в отсутствии взаимопонимания между странами и в несоблюдении резолюций ООН в арабо-израильском и палестино-израильском конфликтах». В то же время глава российской дипмиссии отверг утверждения, что Исламская Республика финансирует военизированные группировки шиитского толка, и выступил на стороне ливанской организации «Хезболла», которую считают военным и политическим инструментом иранской политики.

Израиль нападает на «Хезболлу», а не «Хезболла» нападает на Израиль, — подчеркнул Викторов.

Посол заметил, что видел тоннельную систему, которая ведёт из Ливана в Израиль, и для ликвидации которой армия еврейского государства устраивала целые военные операции, однако поставил под сомнение доказательства того, что эти тоннели были вырыты именно «Хезболлой».

Израильские операции в Сирии по уничтожению иранских целей также были раскритикованы российским дипломатом, который отметил, что еврейское государство не должно «совершать атаки на территории суверенных членов ООН».

На протяжении последних пяти лет было распространено мнение, что Москва даёт молчаливое согласие на удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по иранским позициям в Арабской Республике. Однако Викторов пояснил, что российская сторона «никоим образом не одобряет нанесение Израилем ударов по Сирии — ни в прошлом, ни в будущем» — каналы деконфликтации между странами работают исключительно для того, чтобы обеспечить безопасность российских военнослужащих.

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Викторов сообщил, что Россия поддерживает идею арабо-израильской нормализации, запущенной администрацией президента Дональда Трампа, отметив, что «любое движение к взаимодействию само по себе является позитивным событием». Тем не менее он посоветовал израильскому правительству «сесть и переговорить о том, как принять во внимание законные опасения каждого [государства на Ближнем Востоке] вместо того, чтобы формировать альянсы и блоки против кого-то другого».

Не исключено, что высказывания посла отражают реальность в российско-израильских отношениях, которую создаёт ожидающееся президентство Джо Байдена. Приход к власти демократа обещает оставить израильтян без безусловной американской поддержки в рамках регионального противостояния с Ираном и вынуждает действовать их односторонне и жёстко, в том числе в Сирии. Одно из предвыборных обещаний Байдена — восстановить участие США в ядерной сделке — Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), что интерпретируется еврейским государством как не подкреплённая чем-либо уступка Тегерану. По словам Викторова, Москва «приняла к сведению некоторые заявления», которые Байден сделал по поводу СВПД.

Будет полезно уменьшить озабоченность и позволить иранцам разработать программу мирного использования атомной энергии, — пояснил российский посол.

Разговор Викторова с The Jerusalem Post привлёк внимание других израильских СМИ, которые посчитали его высказывания чересчур категоричными. Вполне вероятно, что эта беседа свидетельствует о готовности российской стороны сменить тактику по отношению к ирано-израильскому конфликту и более уверенно поддержать официальный Тегеран. По крайней мере, лояльная позиция Викторова по отношению к «Хезболле» послала израильской стороне однозначный сигнал.