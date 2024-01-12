Российское посольство ответило на вопрос о пострадавших в Йемене Посольство РФ в Йемене заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах

Фото: DOD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Информации о пострадавших российских гражданах в результате ударов США и Великобритании по Йемену на данный момент нет, заявили NEWS.ru в посольстве РФ в этой стране. Диппредставительство продолжает следить за развитием событий.

По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, — рассказали в посольстве.

США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену в ночь на 12 января. Их целью стали объекты, находящиеся под контролем хуситов. После обстрелов в районе аэропорта Саны возник пожар, который удалось потушить. По словам представителя хуситов, Лондону и Вашингтону не удалось нанести серьезного ущерба.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что действия США в Йемене могут спровоцировать континентальную войну на Ближнем Востоке. Он отметил, что в Вашингтоне опасаются последствий атаки на хуситов. Однако пока члены йеменского движения угрожают Штатам только на словах, утверждает эксперт. В то же время Баранец считает, что Вашингтону не нужна наземная операция на территории Йемена.