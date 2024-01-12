Военэксперт оценил вероятность наземной операции армии США в Йемене Баранец назвал маловероятным проведение наземной операции ВС США в Йемене

Фото: defense.gov

Правительству США не нужна наземная операция на территории Йемена, заявил NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, в настоящее время Вашингтон уже задействован в двух крупных конфликтах. Речь идет о специальной военной операции на Украине и палестино-израильской войне. Баранец считает, что президент США Джо Байден не рискнет «сверлить третью дырку» в государственном бюджете.

Белому дому наземная операция в Йемене против хуситов не нужна. Одна заваруха на Украине, где они действующие лица, вторая — в Израиле, теперь в Йемене, четвертая намечается на Тайване, а тут президентские выборы в США. Думаю, что Байден не рискнет сверлить третью дырку в американском бюджете, его же съедят республиканцы, — отметил Баранец.

Военный эксперт также обратил внимание на состав участников операции «Страж процветания». Он подчеркнул, что у США есть подготовленные войска, однако они все равно позвали Великобританию, Нидерланды, Австралию и ряд других стран мира. По его мнению, в Вашингтоне осознали, что армия США не способна добиться поставленных целей самостоятельно.

Баранец ранее заявил, что действия США в Йемене могут спровоцировать континентальную войну на Ближнем Востоке. Он отметил, что в Вашингтоне опасаются последствий атаки на хуситов. Однако пока члены йеменского движения угрожают Штатам только на словах, утверждает эксперт.