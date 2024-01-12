Военэксперт усмотрел признаки континентальной войны на Ближнем Востоке Баранец: действия США в Йемене могут спровоцировать континентальную войну

Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

Действия США в Йемене могут послужить началом континентальной войны на Ближнем Востоке, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, в Вашингтоне сами опасаются последствий атаки на хуситов.

На данный момент у меня впечатление, что США сами испугались того, что сделали. Американцы хитропопые, ждут реакции хуситов, если последние начнут топить их корабли, британские корабли, всех, кто в эту банду вошел, то, думаю, Вашингтон такой же коалицией может задумать наземную операцию против хуситов, — уточнил собеседник.

Баранец отметил, что пока хуситы грозят отомстить только на словах. Однако, продолжил он, если они начнут эффективно топить корабли и подлодки США, то Вашингтону придется создать еще большую группировку и «навалиться» на Йемен.

Но учтите, что хуситов гигантское количество, у них за спиной Иран, «Хезболла». Такое ощущение, что континентальная война не может не начаться. А оно нужно американцам? Они на Украине не закончили, в Израиле, — сказал Баранец.

Ранее военный представитель движения хуситов Яхья Сариа сообщил, что американские и британские вооруженные силы нанесли по территории Йемена 73 удара. По его словам, атакам подверглись столица Сана, а также провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. В результате атак погибли пять бойцов движения, добавил он. Еще несколько человек получили ранения.